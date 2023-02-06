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17:44, 6 февраля 2023Ценности

Гарри Стайлс появился на «Грэмми» в наряде с декольте на голое тело

Певец Гарри Стайлс посетил «Грэмми» в наряде с декольте и тысячами кристаллов Swarovski

Фото: Mike Blake / Reuters

Британский певец Гарри Стайлс посетил премию «Грэмми-2023» в ярком наряде и привлек внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

Поп-исполнитель появился на красной ковровой дорожке в разноцветном комбинезоне на голое тело, который был покрыт 250 тысячами кристаллов ювелирного бренда Swarovski. Отмечается, что на создание упомянутого предмета гардероба с глубоким декольте дизайнерам из Парижа понадобилось 150 часов, поскольку каждый кристалл пришивался к ткани вручную.

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Свой образ знаменитость дополнил различными кольцами, а также ботинками на небольшом каблуке белого цвета. Позже на мероприятии пластинку Стайлса Harry's House объявили лучшим альбомом года.

В январе певица Doja Cat также вышла в свет с 30 тысячами кристаллов Swarovski на теле. Рэперша посетила дефиле Schiaparelli в наряде красного цвета. При этом тело звезды, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллов Swarovski.

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Майя Пономаренко
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