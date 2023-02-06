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09:23, 6 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237

Минздрав Сирии сообщил, что число жертв землетрясения в стране выросло до 237

Фото: SANA / Reuters

Число жертв мощного землетрясения в Сирии выросло до 237 человек. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает РИА Новости.

По информации министерства, как минимум 639 человек получили ранения из-за последствий подземных толчков. «В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639», — сказано в сообщении.

В Минобороны Сирии также сообщили, что власти страны привлекут армию для ликвидации последствий землетрясения. «Министерство обороны Сирии мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения, розыска людей, попавших под завалы, а также оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения, которое затронуло удерживаемые оппозицией регионы. Кабмин обсудил ущерб, нанесенный подземными толчками, а также необходимые меры по устранению их последствий.

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Виктория Кондратьева
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