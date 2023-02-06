Президент Сирии созвал экстренное заседание правительства из-за землетрясения

Президент Сирии Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения, которое затронуло удерживаемые оппозицией регионы. Об этом сообщили в канцелярии главы сирийского государства, передает РИА Новости.

«Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что из-за землетрясения в Турции и Сирии погибли как минимум 195 человек, сотни граждан получили ранения. На территории Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около 4 миллионов человек. По данным врачей, многие из них живут без доступа к медицинской помощи.