Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 6 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 200

AP: как минимум 195 человек стали жертвами землетрясения в Турции и Сирии

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Число жертв землетрясения, которое произошло на территории Турции и Сирии, приблизилось к 200 жителям. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, из-за землетрясения погибли как минимум 195 человек, сотни граждан получили ранения. Отмечается, что на территории Сирии подземные толчки разрушили удерживаемые оппозицией регионы, в которых проживает около 4 миллионов человек.

Местный врач Мухиб Каддур рассказал, что многие из них живут без доступа к медицинской помощи. «Мы опасаемся, что число погибших исчисляется сотнями. Мы находимся под экстремальным давлением», — высказался он. На данный момент число погибших в Сирии превысило 100 человек.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Турции при землетрясении обрушились дома. Так, восьмиэтажное здание на юго-востоке страны, в Диярбакыре, при этом пострадали 70 человек и еще шесть погибли. Помимо этого, в Малатье разрушено 130 зданий. Подземный толчок произошел в 04:17 в провинции Кахраманмараш.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты золотовалютные резервы России
Выбежавшая на проезжую часть в Москве лиса попала на видео
Домашняя вечеринка закончилась двойным убийством из-за старой обиды
Президент Сирии созвал экстренное заседание правительства из-за землетрясения
Российский губернатор сообщил о взрыве беспилотника в воздухе
Стало известно о дезертирстве бойцов ВСУ из-за наступления России под Кременной
Названы способы вернуть женскую сексуальную активность
В российской больнице разгерметизировался кислородный баллон
США приготовились оказать помощь Турции после землетрясения
Влияние соперничества США и Китая на Европу оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.