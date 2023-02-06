Число жертв землетрясения в Турции и Сирии приблизилось к 200

AP: как минимум 195 человек стали жертвами землетрясения в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения, которое произошло на территории Турции и Сирии, приблизилось к 200 жителям. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, из-за землетрясения погибли как минимум 195 человек, сотни граждан получили ранения. Отмечается, что на территории Сирии подземные толчки разрушили удерживаемые оппозицией регионы, в которых проживает около 4 миллионов человек.

Местный врач Мухиб Каддур рассказал, что многие из них живут без доступа к медицинской помощи. «Мы опасаемся, что число погибших исчисляется сотнями. Мы находимся под экстремальным давлением», — высказался он. На данный момент число погибших в Сирии превысило 100 человек.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Турции при землетрясении обрушились дома. Так, восьмиэтажное здание на юго-востоке страны, в Диярбакыре, при этом пострадали 70 человек и еще шесть погибли. Помимо этого, в Малатье разрушено 130 зданий. Подземный толчок произошел в 04:17 в провинции Кахраманмараш.