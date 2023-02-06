В Турции при землетрясении обрушились дома

Yeni Şafak: в нескольких регионах Турции рухнули дома при землетрясении магнитудой 7,4

В нескольких регионах Турции при землетрясении обрушились дома, передает газета Yeni Şafak.

Уточняется, что в результате землетрясения магнитудой 7,4 рухнуло восьмиэтажное здание на юго-востоке страны, в Диярбакыре, при этом пострадали 70 человек и еще шесть погибли. Помимо этого, в Малатье разрушено 130 зданий, более 100 человек пострадали.

Также известно о двух рухнувших домах в Адане, где удалось вытащить пятерых пострадавших из разрушенных зданий и доставить их в больницу. Кроме того, при обрушении 16 зданий в Шанлыурфе погибли 15 человек, в то время как в Османии разрушены 34 здания, погибли не менее пяти человек.

Ранее сообщалось о 23 погибших и 420 пострадавших в результате землетрясения в стране. Уточняется, что подземный толчок произошел в 04:17 (время совпадает с московским) в понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш.