В турецкой провинции заявили о 23 погибших и 420 пострадавших при землетрясении

TRT Haber: в турецкой Малатьи из-за землетрясения погибли 23 и пострадали 420 человек

В турецкой провинции Малатья в результате мощного землетрясения погибли 23 человека, 420 пострадали, сообщил губернатор региона Хулуси Шахин. Информацию об этом передает телеканал TRT Haber.

Как заявил политик, разрушены 140 зданий. Подземный толчок магнитудой 7,4 произошел 04:17 (время совпадает с московским) в понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш. Эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине семи километров..

Землетрясение ощущалось в шести регионах Турции, а также в соседних странах. Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлуобъявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах. Практически сразу власти рассказали о большом количестве разрушенных зданий.