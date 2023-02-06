В Турции объявили самый высокий уровень тревоги из-за землетрясения

Глава МВД Турции Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги из-за мощного землетрясения

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах страны из-за землетрясения, пишет РИА Новости.

Жители сразу нескольких городов, в том числе Кайсери, Аданы, Мерсина и Хатай, сообщили об инциденте. Корреспондент «Ленты,ру» рассказал, что толчки ощущались в Багдаде.

Ранее губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Салих Айхан рассказал о разрушенных после подземных толчков зданиях. Он призвал жителей региона пройти в безопасные места.

О мощном землетрясении магнитудой 7,7 стало известно утром в понедельник, 6 февраля. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что эпицентр находился 26 километрах от города Газиантеп.