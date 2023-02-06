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05:13, 6 февраля 2023Мир

В Турции заявили о разрушенных зданиях после мощного землетрясения

Власти турецкой провинции заявили о разрушениях после землетрясения магнитудой 7,4

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Салих Айхан сообщил о разрушенных зданиях после мощного землетрясения, об этом он заявил в Twitter.

Политик призвал жителей населенного пункта покинуть дома. «Произошло землетрясение, давайте переместимся в безопасные места. К сожалению, были разрушены здания. Пусть Бог защитит нас», — написал он. Власти пока не называют количество погибших или пострадавших. По данным газеты Türkiye, утром в понедельник, 6 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,4. Издание пишет, что очаг залегал на глубине семи километров.

Сильные толчки ощущались во многих городах, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков, по данным ученых, находился в 26 километрах от города Газиантеп.

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Марина Совина
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