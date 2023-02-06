Китай призвал прекратить обстрелы ЗАЭС из-за опасности ядерной катастрофы

Зампостпреда КНР при ООН призвал прекратить обстрелы ЗАЭС из-за опасности ядерной войны

Китай призывает немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС и приложить все усилия для того, чтобы конфликт не перерос в ядерную войну. Об этом заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Дай Бин. Цитату приводит РИА Новости.

«Китай призывает к максимальным усилиям с целью не допустить эскалации конфликта до ядерного кризиса», — говорится в его заявлении.

Об опасности перерастания обстрелов в ядерный конфликт ранее говорили и в МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта прошлого года.

Минобороны России регулярно сообщает об обстрелах Энергодара со стороны ВСУ и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. МАГАТЭ не раз призывало к созданию зоны безопасности вокруг станции.