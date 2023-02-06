В Кремле не опровергли слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского

Песков: Путин и Беннет действительно вели диалог, тема Украины также фигурировала

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и российский лидер Владимир Путин действительно разговаривали, они вели «весьма эффективный диалог» об Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

При этом в Кремле не стали опровергать слова Беннета о том, что Путин якобы обещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Израильский политик говорил об этом в интервью телеканалу Channel 12. Беннет заявил, что в марте 2022 года посетил Москву и встретился в Кремле с Путиным. В беседе политики в числе прочего затронули тему боевых действий на Украине.

Беннет также утверждает, что уже по дороге в аэропорт созвонился с президентом Украины и сообщил, что тому ничего не угрожает. По словам политика, после этого Зеленский записал видео из своего офиса, заявив, что ничего не боится.