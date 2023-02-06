Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 6 февраля 2023Мир

Путин и Эрдоган обсудили работу российских спасателей в Турции

Путин и Эрдоган созвонились, обсудили содействие по работе с последствием землетрясения

Фото: Ihlas News Agency (IHA) / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган снова созвонились и обсудили работу российских спасателей и содействие по работе над последствиями землетрясения, произошедшего в республике ранним утром 6 февраля. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам», — отмечают в сообщении. Эрдоган в свою очередь поблагодарил Путина и добавил, что уже «дает указания» турецким ведомствам, чтобы они приняли помощь российских спасателей.

Число погибших в Турции выросло до 1121. Кроме того, еще 7634 человека пострадали. А разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания. Позднее власти республики говорили, что утреннее землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121
Новые дома в Москве предложили оснащать зарядками для электрокаров
Футбольная команда оказалась под завалами из-за землетрясения в Турции
Норвегия вызвалась платить Украине по 1,5 миллиарда евро в год
Обстановка у посольства Турции в Москве попала на видео
Гарри Стайлс появился на «Грэмми» в наряде с декольте на голое тело
Бена Аффлека высмеяли за выражение лица на «Грэмми»
Пытавшийся сэкономить на авиабилете мужчина перепутал континенты
Россияне не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения
В работе «Яндекса» произошел сбой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.