Путин и Эрдоган обсудили работу российских спасателей в Турции

Путин и Эрдоган созвонились, обсудили содействие по работе с последствием землетрясения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган снова созвонились и обсудили работу российских спасателей и содействие по работе над последствиями землетрясения, произошедшего в республике ранним утром 6 февраля. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам», — отмечают в сообщении. Эрдоган в свою очередь поблагодарил Путина и добавил, что уже «дает указания» турецким ведомствам, чтобы они приняли помощь российских спасателей.

Число погибших в Турции выросло до 1121. Кроме того, еще 7634 человека пострадали. А разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания. Позднее власти республики говорили, что утреннее землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года.