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18:23, 6 февраля 2023Забота о себе

Оксана Лаврентьева рассказала о плюсах секса после 40

Оксана Лаврентьева заявила, что после 40 секс превращается в открытый космос

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

44-летняя экс-модель, бизнесвумен Оксана Лаврентьева на своей странице в одной из социальных сетей рассказала о плюсах секса после 40 лет. Ее цитирует издание eg.ru.

Об интимной жизни взрослых женщин она решила рассказать в ответ на один из комментариев, в котором указали, что «для секса она слишком старая и недостаточно худая». Лаврентьева посетовала, что в сознании многих людей худоба и молодость равны сексуальности. «Честно говоря, когда мне было 20, я тоже так думала и была на 100 процентов уверена, что с женщинами после 30 интересно только разговаривать, и спать с ними можно, только если они жены — из чувства долга и жалости», — призналась она.

Однако сейчас такую позицию предпринимательница называет идиотской и утверждает, что секс — это сочетание высокого уровня жизненной энергии, чувственности, страстности, эмпатии и любви к жизни. «После 40, если твоя жизнь сложилась, ты перестаешь заниматься сексом. Секс становится тебе категорически неинтересен. Потому что в зрелом возрасте, если с тобой все в порядке, ты начинаешь заниматься исключительно любовью», — заявила она и добавила, что с годами секс превращается в «открытый космос».

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Александра Лисица
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