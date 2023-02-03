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20:33, 3 февраля 2023Забота о себе

Наоми Уоттс рассказала о деликатной проблеме менопаузы

Наоми Уоттс призвала женщин не стесняться использовать интимную смазку во время менопаузы

Фото: @naomiwatts

54-летняя британская актриса Наоми Уоттс призвала женщин использовать во время менопаузы лубриканты и не стесняться этого. О деликатной проблеме Уоттс, которую цитирует People, рассказала на своей странице в одной из социальных сетей.

Уоттс опубликовала коллаж из двух своих снимков: на одном 15-летняя актриса позирует для рекламы тампонов с подписью «Когда мне начинать использовать тампоны?», а на другом, современном селфи звезды, есть подпись «Когда мне начинать пользоваться смазкой?» В посте под коллажем Уоттс намекнула на то, что, как и многие женщины, во время менопаузы страдает от сухости влагалища. «Почему о менструациях и пубертате мы говорим легко, а когда дело касается менопаузы и сухости — стесняемся?» — задалась вопросом она.

Когда речь заходит о гормональных изменениях в старшем возрасте, продолжила актриса, женщины все еще обсуждают их со стыдом и в атмосфере секретности. Чтобы поощрить сверстниц использовать во время интимных контактов лубриканты, Уоттс процитировала гинеколога Дженнифер Гантер. «Увы, с использованием смазки связано много мифов. Некоторые даже думают, что с ними что-то не то, если они любят смазку или нуждаются в ней. Для патриархального сообщества вы либо слишком мокрая, либо слишком сухая, но это чушь. Друзья мои, если хотите смазку — берите ее», — говорила Гантер.

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Кроме того, Уоттс привела статистику, согласно которой к 2025 году на планете будет более миллиарда женщин с менопаузой. «Это очень много сухости», — констатировала она.

Ранее американская актриса, продюсер, телеведущая Опра Уинфри рассказала о плюсах старения. 68-летняя звезда призналась, что считает «прекрасными деревьями» женщин, проходящих через менопаузу.

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Александра Лисица
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