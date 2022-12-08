Опра Уинфри сравнила женщин в менопаузе с «прекрасными деревьями»

Опра Уинфри призналась, что женщины в менопаузе становятся «прекрасными деревьями»

Американская актриса, продюсер, телеведущая Опра Уинфри призналась, что считает «прекрасными деревьями» женщин, проходящих через менопаузу. О плюсах старения 68-летняя звезда рассказала в беседе для подкаста врача Дэвида Энгуса, который цитирует издание Independent.

Уинфри назвала менопаузу естественным процессом, в ходе которого женщины становятся лучше. «Мы окружены этими прекрасными деревьями, которые становятся лучше с годами. Я думаю, мы все делаемся со временем лучше. Культура нашего конкретного общества утверждает, что это не так, что нужно бороться за молодость, сопротивляться всеми силами, и это комично. В конце концов возраст победит», — сказала телеведущая.

По словам Уинфри, она не сразу догадалась, что страх старения связан для многих женщин со страхом потери сексуальности. «Вы больше не можете рожать детей, а значит, уже не так сочны для глаз, привлекательны для сексуального опыта и всего остального. И поэтому просто хочется сопротивляться этому», — размышляет она.

Ранее актриса, звезда киносаги о Гарри Поттере и «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер рассказала о вызовах и плюсах климакса и старения. По ее словам, ей трудно было переживать менопаузу, воспитывая детей-подростков.