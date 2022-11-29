Хелена Бонем Картер рассказала о вызовах и плюсах климакса

Хелена Бонем Картер заявила, что ей трудно было переживать менопаузу с детьми-подростками

Актриса, звезда киносаги о Гарри Поттере и «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер, заявила, что ей трудно было переживать менопаузу, воспитывая детей-подростков. О вызовах и плюсах климакса и старения 56-летняя актриса рассказала в интервью The Sunday Times, которое цитирует издание People.

Сейчас сыну Бонем Картер Билли 19 лет, а дочери Нелл — 14. «Довольно интересно переживать сразу две поворотных точки: я прохожу через менопаузу, а они переживают половое созревание. Вы все фактически сходите с ума одновременно, так что это занятный вызов», — рассказала она.

Актриса посетовала, что вокруг женщин, переживающих период менопаузы, существует много стереотипов. «Существует ошибочное убеждение, что женщина выходит из игры, как только перестает производить яйцеклетки. Это несправедливо, что люди могут становиться совершенно ненормальными из-за гормонов. Однако у женщины был чудесный дар — возможность родить ребенка — и это расплата за него», — поделилась взглядами на климакс Хелена Бонем Картер.

Она также подчеркнула, что не стыдится старения и не будет делать омолаживающих пластических операций — по ее мнению, женщины старшего возраста наконец-то обретают свою силу. «Мы интереснее, мудрее, сильнее, больше сами по себе. Мы богаче по характеру, и у нас есть что дать. Почему мы должны отступать, когда мы только начинаем?» — размышляет Хелена Бонем Картер.

Ранее 58-летняя супруга 44-го президента США Барака Обамы, адвокат Мишель Обама рассказала о переменах в своей жизни после наступления менопаузы. По словам Мишель, она сменила режим тренировок и набрала вес.