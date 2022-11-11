Мишель Обама рассказала о переменах в жизни из-за наступившей менопаузы

Мишель Обама призналась, что из-за менопаузы набрала вес и сменила режим тренировок

Из-за наступившей менопаузы 58-летняя супруга 44-го президента США Барака Обамы, адвокат Мишель Обама сменила режим тренировок и набрала вес. О переменах в жизни она рассказала в беседе с изданием Peope в преддверии выхода своей книги.

Перед прекращением менструаций женщины, как правило, начинают страдать от перепадов настроения, проблем со сном, приливов, ухудшения состояния кожи, набора веса. Обама призналась, что именно с набором веса ей было труднее всего смириться. «У меня не было привычки взвешиваться. Я не помешана на цифрах, но во время менопаузы вес медленно, незаметно ползет вверх», — поделилась наблюдениями она. По словам Обамы, однажды она не смогла надеть спортивную форму, которая была ей впору всего год назад.

Мишель рассказала, что после наступления менопаузы изменила режим тренировок: теперь она делает меньше кардиоупражнений и больше растяжки. Бывшая первая леди США объяснила, что теперь, когда она травмирует мышцу или получает растяжение, восстановление занимает более долгий период: «Приходится находить баланс между тем, чтобы оставаться в форме, и тем, чтобы быть по отношению к телу помягче, чтобы не вылететь из игры».

По словам Обамы, сейчас в спортзале она просто поддерживает тело в тонусе, не перенапрягаясь. «Если я могу ходить и двигаться, бежать мне не надо, не надо быть лучше всех», — заключила она.

Мишель Обама была первой леди США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года во время президентского срока своего супруга. Замужем за Бараком Обамой с 1992 года, у пары две взрослые дочери — Саша и Малия.

Ранее акушер-гинеколог Мария Филатова назвала «Ленте.ру» неочевидные причины раннего угасания репродуктивной функции женщин. По ее словам, от раннего климакса и преждевременной менопаузы страдают европейские женщины, чернокожие и латиноамериканки, представительницы азиатской расы меньше подвержены этим состояниям.