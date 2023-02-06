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18:03, 6 февраля 2023Экономика

США запланировали ввести 200-процентную пошлину на алюминий из России

Bloomberg заявил о планах США на этой неделе ввести пошлину в 200% на алюминий из России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США в ближайшее время могут ввести пошлину в 200 процентов на алюминий из России. О таких планах в понедельник, 6 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, такое решение может быть принято уже на этой неделе в рамках усиления давления на Москву. Обсуждение подобных мер велось на протяжении нескольких месяцев.

Как отмечает Bloomberg, введение столь высоких пошлин фактически приведет к тому, что США перестанут закупать российский алюминий. До сих пор доля этого металла российского происхождения традиционно составляла в общем объеме американского импорта порядка 10 процентов.

В Белом доме данную информацию пока не комментировали.

В ноябре прошлого года Лондонская биржа металлов (LME) решила не вводить запрет на поставки металлов из России. До этого LME интересовалась мнением трейдеров по этой теме — от участников зависело, продолжится ли торговля российской продукцией, будут ли вводиться ограничения на объемы поставок или же будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи.

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Варвара Кошечкина
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