Лондонская биржа отказалась запрещать поставки металлов из России

Лондонская биржа металлов LME приняла решение не вводить запрет на поставки из России

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Отзывы участников рынка ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации. LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — заявили в руководстве биржи.

Ранее LME интересовалась мнением трейдеров по этой теме. От решения участников зависело, продолжится ли торговля российской продукцией, будут ли вводиться ограничения на объемы поставок или же будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи.

Несмотря на то что Запад не вводил санкций против металлов из России, иностранные покупатели начали отказываться от российской меди. Один из источников Reuters уточнил, что многие потребители не хотят приобретать ее.