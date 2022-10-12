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18:16, 12 октября 2022Экономика

Ненужная покупателям российская медь начала копиться в Европе

Reuters: скопившиеся на складах LME объемы меди из России выросли с сентября на 26-225%
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В последнее время на складах ведущей мировой товарной биржи LME скопились большие объемы российской меди. О том, что зарубежные покупатели перестали нуждаться в металле из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С 15 сентября запасы металла российского происхождения на складах биржи в Нидерландах (14,8 тысячи тонн), Германии (24,8 тысячи тонн) и Тайване (22,8 тысячи тонн) выросли на 225, 153 и 26 процентов соответственно. Агентству не удалось узнать, каким компаниям принадлежат эти объемы.

Несмотря на то что Запад не вводил санкций против металлов из России, иностранные покупатели начали отказываться от российской меди. Один из источников уточнил, что многие потребители не хотят приобретать ее.

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По данным Геологической службы США, в 2021 году в России было произведено 920 тысяч тонн рафинированной меди, на страну приходится около 3,5 процента от общемирового объема производства. Медь является важнейшим металлом, который используется буквально во всем: от кабелей до компьютерных чипов и электромобилей.

В начале октября Лондонская биржа металлов ввела временные ограничения на новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и ее дочерним предприятием — Челябинским цинковым заводом. LME резко изменила позицию, хотя раньше заявляла, что не собирается выходить за рамки действующих ограничений.

Зарубежные компании также начали отказываться от российского алюминия. К примеру, в начале сентября от закупок отказался один из крупнейших импортеров металла в мире — американская компания Novelis. На неделе с 29 августа по 4 сентября она объявила тендер на поставку металла на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения.

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Мария Грушко
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