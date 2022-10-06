Стали известны новые санкции против российских металлов

Лондонская биржа металлов заявила о санкциях против меди и цинка российской компании УГМК

Лондонская биржа металлов (LME), которая является ведущей мировой товарной биржей, ввела временные ограничения на новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и ее дочерним предприятием — Челябинским цинковым заводом. Об этом биржа сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

Запрет связан с введенными Великобританией в конце сентября санкциями против бывшего президента УГМК Искандера Махмудова. В сообщении LME указала, что правительство страны считает Махмудова владельцем или контролирующим акционером УГМК, в то время как сама компания в марте заявляла, что он покинул совет директоров и больше не является контролирующим бенефициаром.

С момента публикации заявления российские металлы компании не могут поставляться на склады биржи. Однако ограничения будут сняты, если владелец УГМК докажет, что поставки не противоречат санкциями, а также что металлы были проданы до того, как Махмудов попал под британские санкции. LME уточнила, что медь УГМК, которая зарегистрирована в системе складов биржи, не подпадает под санкции, кроме того, на складах биржи нет цинка, произведенного Челябинским заводом.

В последний месяц металлургическая промышленность стала активнее обсуждать возможность введения санкций против России после ввода войск на территорию Украины в феврале. При этом на Западе допускают угрозу того, что ограничения поставок российских металлов могут серьезно повлиять на мировой рынок, поскольку Россия является одним из крупнейших производителей алюминия, никеля и меди.

В конце сентября стало известно, что Лондонская биржа металлов планирует обсудить необходимость блокировки поставок, а также обстоятельства, при которых будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи. Финальное решение пока не принято, но сам факт начала переговорного процесса означает изменение позиции биржи, притом что раньше LME заявляла, что не собирается выходить за рамки действующих ограничений. На фоне новостей о потенциальных санкциях цены на алюминий ускорили рост. В ходе торгов 6 октября стоимость алюминия в верхней точке достигала 2400 долларов за тонну впервые с 30 августа.