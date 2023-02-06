Названы ежедневные потери ВСУ в боях за Артемовск

Военкор Коц заявил, что в боях за Артемовск ВСУ ежедневно теряют до 200 бойцов

Военный корреспондент Андрей Коц в беседе с Ura.ru назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ежедневно на этом направлении погибают до 200 украинских военных.

«Я оцениваю потери ВСУ в Артемовске, учитывая примерный масштаб артиллерии, которая там сосредоточена. Потери ВСУ составляют 100-150 человек в сутки. Возможно, 200», — заявил он.

Коц подчеркнул, что в связи с высокой интенсивностью военных действий в городе ни российская, ни украинская стороны не могут подсчитать точные потери, поскольку нет возможности вывезти оттуда тела погибших. Он добавил, что, по оценкам западных СМИ, ВСУ в боях за Артемовск каждый день теряют трехзначное число своих бойцов.

Ранее издание Military Watch сообщило, что танки Leopard 1, которые ФРГ передаст Украине, создадут дополнительные проблемы для ВСУ. По мнению экспертов, они являются устаревшими из-за слабого орудия.