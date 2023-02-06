Смертельная массовая авария произошла на российской трассе

Два человека погибли и еще двое пострадали в массовой аварии на трассе в Ленобласти

Два человека погибли и еще двое пострадали в массовой аварии, произошедшей на 36-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, затем в них въехали еще несколько машин. Водители рассказали, что авария произошла на скользкой дороге. После смертельного ДТП движение было частично ограничено.

Прибывшие на место спасатели достали людей, которые были зажаты в машинах после аварии. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое. Сотрудники Госавтоинспекции начали выяснять другие обстоятельства аварии.

23 января в Пермском крае произошла смертельная авария с участием микроавтобуса, который перевозил пациентов из больницы. ДТП произошло на 169-м километре дороги «Кунгур-Соликамск» — там близ поселка Усьва столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус. Погибли четыре человека, еще двое пострадали.