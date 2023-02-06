«Аватар 2» обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

«Аватар 2» Кэмерона обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Вторая часть фильма «Аватар» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обогнала «Титаник» и стала третьей самой кассовой картиной в истории. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, «Аватар: Путь воды» собрал 1,538 миллиарда долларов на международных рынках. Самым кассовым фильмом в истории кинематографа остается первая часть «Аватара» (2,1 миллиарда долларов), на втором месте — «Мстители: Финал» (1,9 милларда).

Сообщается, что кассовые сборы второй части «Аватара» в Китае составили 240,6 миллиона долларов, во Франции — 141,5 миллиона, а в Германии — 130,7.

Ранее стало известно, что кассовые сборы вышедшей в российских кинотеатрах 1 января киноленты «Чебурашка» перевалили за шесть миллиардов рублей.