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14:31, 6 февраля 2023Культура

«Аватар 2» обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

«Аватар 2» Кэмерона обогнал «Титаник» и стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Вторая часть фильма «Аватар» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обогнала «Титаник» и стала третьей самой кассовой картиной в истории. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, «Аватар: Путь воды» собрал 1,538 миллиарда долларов на международных рынках. Самым кассовым фильмом в истории кинематографа остается первая часть «Аватара» (2,1 миллиарда долларов), на втором месте — «Мстители: Финал» (1,9 милларда).

Сообщается, что кассовые сборы второй части «Аватара» в Китае составили 240,6 миллиона долларов, во Франции — 141,5 миллиона, а в Германии — 130,7.

Ранее стало известно, что кассовые сборы вышедшей в российских кинотеатрах 1 января киноленты «Чебурашка» перевалили за шесть миллиардов рублей.

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Анастасия Астахова
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