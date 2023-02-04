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20:10, 4 февраля 2023Культура

Кассовые сборы «Чебурашки» в России превысили шесть миллиардов рублей

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России 4 февраля превысили шесть миллиардов рублей

Кадр: фильм «Чебурашка»

Кассовые сборы вышедшей в российских кинотеатрах 1 января киноленты «Чебурашка» перевалили за шесть миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

К вечеру 4 февраля общие сборы «Чебурашки» составляют 6 013 784 281 рубль. Кассовый рекорд в российском прокате картина поставила еще 10 января 2023 года, когда сборы семейного фильма превысили три миллиарда рублей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

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Ранее сообщалось, что 10 февраля в Будапеште пройдет показ фильма «Чебурашка». По договоренности с Российским культурным центром фильм покажут в национальном кинотеатре «Урания» в центре столицы Венгрии, где проходят национальные кинофестивали.

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Александра Лисица
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