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16:25, 4 февраля 2023Культура

«Чебурашку» покажут в европейской стране

В столице Венгрии Будапеште состоится показ «Чебурашки»

Кадр: фильм «Чебурашка»

10 февраля в Будапеште пройдет показ фильма «Чебурашка». О том, что картину российского режиссера Дмитрия Дьяченко покажут в европейской стране, руководитель Российского культурного центра (РКЦ) Валерий Платонов сообщил в беседе с РИА Новости.

По договоренности с РКЦ фильм покажут в национальном кинотеатре «Урания» в центре столицы Венгрии, где проходят национальные кинофестивали, уточнил он. Сеанс, добавил Платонов, состоится в большом зале на 430 мест. «Мы пояснили, что это не политический фильм, это семейная комедия, добрый фильм для всех возрастов, и они пошли навстречу. Показ будет на русском языке с субтитрами на английском», — заявил он.

Кроме того, по его словам, билеты на киносеанс раскупаются активно, и в случае успеха показа картину покажут еще раз. Это, продолжил руководитель РКЦ, первый за долгие годы случай показа фильма в Будапеште параллельно с премьерой в России.

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Также, отметил Платонов, в РКЦ хотят приобрести современную проекционную аппаратуру для показа российских фильмов параллельно премьерам в РФ. «На то, что уже вышло в интернете, собрать широкую публику сложно. Как правило, люди идут с удовольствием на что-то премьерное», — заключил он.

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, покажут на Ближнем Востоке. Показывать картину, ставшую самой кассовой в истории российского проката, здесь начнут в марте.

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Александра Лисица
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