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11:04, 2 февраля 2023Культура

«Чебурашку» покажут на Ближнем Востоке

ТАСС: фильм «Чебурашка» начнут показывать на Ближнем Востоке

Кадр: Фильм «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января, покажут на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

Отмечается, что это произойдет весной. «В ближайшее время — в марте — начинается кинопрокат [фильма] на Ближнем Востоке», — сказала Слащева.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

Ранее дочь советского и российского писателя Эдуарда Успенского рассказала, как ее отец придумал Чебурашку.

В середине января стало известно, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили 4 миллиарда рублей.

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Варвара Кошечкина
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