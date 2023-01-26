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14:39, 26 января 2023Культура

Дочь Успенского рассказала о прототипе придуманного ее отцом Чебурашки

Дочь Эдуарда Успенского рассказала, что прототипом Чебурашки стала племянница автора

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дочь советского и российского писателя Эдуарда Успенского рассказала, как ее отец придумал Чебурашку. Ее слова приводит News.ru.

По словам Татьяны Успенской, прототипом анимационного героя стала племянница автора, дочь его старшего брата. Девочка носила верхнюю одежду, которая была ей велика, из-за чего часто спотыкалась.

«Она была маленькая и ходила в цигейковой шубе, такие раньше в 1960-е и 1970-е покупали детям на вырост на несколько лет. У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два — она сначала тебе до пола, потом ты растешь, и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы. Вот моя сестра, бесконечно "чебурахавшаяся", то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки», — поделилась дочь Успенского, добавив, что, когда вышла первая книга о герое, ее еще не было на свете.

В середине января стало известно, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили 4 миллиарда рублей.

Ранее в Госдуме сравнили Чебурашку и темнокожую фею-трансгендера из «Пиноккио».

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Анастасия Астахова
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