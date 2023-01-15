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13:42, 15 января 2023Культура

Кассовые сборы «Чебурашки» в России превысили 4 миллиарда рублей

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России 15 января превысили 4 миллиарда рублей

Кадр: фильм «Чебурашка»

Кассовые сборы фильма «Чебурашка», вышедшего в российских кинотеатрах 1 января, превысили четыре миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По состоянию на 15 января сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником, дядей Геной (эту роль исполнил Сергей Гармаш). В фильме также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

9 января сообщалось, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» в России превысили три миллиарда рублей. По этому показателю картина обошла фильм «Холоп».

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Владимир Седов
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