В Госдуме сравнили Чебурашку и темнокожую фею-трансгендера из «Пиноккио»

Депутат Хамзаев посоветовал пропагандировать российским детям добро из фильма «Чебурашка»

Российским детям стоит пропагандировать идею добра из фильма «Чебурашка». Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, его цитирует ТАСС.

На встрече со студентами Южного федерального университета в Ростове-на-Дону депутат решил проанализировать, какие ценности несут западные кинофильмы, ориентированные на детскую аудиторию. Для сравнения он вспомнил экранизацию «Пиноккио», где один из персонажей, по его словам, — темнокожая фея-трансгендер. Подобное изображение людей в фильмах народный избранник назвал уродливым.

«Это сильнейший фронт, на котором государство должно не просто работать, а победить», — высказался о пропаганде определенных ценностей Хамзаев.

В новой киноадаптации «Пиноккио» от Disney Голубую фею играет темнокожая актриса и номинантка на премию «Оскар» Синтия Эриво. Особенность внешности новой феи — она лысая. Однако она не является мужчиной или трансгендерным человеком. Более того, феи с темным цветом кожей появились уже давно. Так, например, известная темнокожая актриса Вупи Голдберг исполнила подобную роль в мини-сериале «Страна фей» в 1999 году.