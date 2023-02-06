Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни

NGS.ru: россиянки назвали секс с поэтом самым ужасным в жизни

Россиянки, пережившие неудачные интимные свидания, вспомнили худшие сексуальные опыты в жизни. Среди них оказались попытка заняться любовью в машине и неожиданное взаимодействие с поэтом, цитирует своих читательниц издание NGS.ru.

25-летняя Надя назвала самым ужасным свидание, в рамках которого она согласилась заняться сексом в машине. Юноша час искал подходящее место для интима и нашел его на стройке под мостом.

Процесс пошел, но при каждом движении туда — обратно он попой нажимал клаксон, а мне так смешно от этого стало — представляете, ритмичное нажатие клаксона, звуковое сопровождение — что надо. В итоге на шум пришел охранник, увидел крупным планом голый зад, парень занервничал, подскочил, а у меня хохот уже истерический начался. Охранник, не стеснялся в выражениях, когда ругал нас, а мы в это время в спешном порядке уезжали. Больше мы с этим парнем не встречались

Надя читательница ngs.ru

Избранник 26-летней Натальи, в свою очередь, не чувствовал ее настроения и не смог возбудить девушку достаточно, чтобы ей секс давался легко.

Он надел эрекционное кольцо, чтобы продлить процесс, и, соответственно, все затянулось. И это был кошмар. Из-за недостатка возбуждения трение ощущалось особенно сильно, возникло неприятное жжение, лубрикант его даже усилил, но потом стало легче. Вишенкой на торте стало то, что когда парень собрался кончить, то шлепнул меня и сказал: «Кончай» Наталья читательница ngs.ru

32-летней Анастасии не повезло встретить романтика, который, по ее словам, слишком бурно восхищался красотой ее тела.

И вот как-то раз я лежу перед ним нагая в предвкушении, а он резко вскакивает, начинает бегать по комнате в поиске листа бумаги и ручки, чтобы написать стихотворение, посвященное моей вагине. Вот так бывает. До секса, кстати, в тот раз так и не дошло Анастасия читательница ngs.ru

Ранее сообщалось, что 54-летняя американо-британская актриса, звезда сериалов «Секретные материалы» и «Корона» Джиллиан Андерсон, собралась написать книгу о женских секс-фантазиях. Она попросила женщин поделиться с ней их тайными желаниями.