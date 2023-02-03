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19:39, 3 февраля 2023Забота о себе

Звезда «Секретных материалов» попросила женщин поделиться с ней секс-фантазиями

Джиллиан Андерсон попросила женщин поделиться с ней секс-фантазиями, чтобы написать книгу

Кадр: Сериал «Половое воспитание»

54-летняя американо-британская актриса, звезда сериалов «Секретные материалы» и «Корона» Джиллиан Андерсон, собралась написать книгу о женских секс-фантазиях и попросила женщин поделиться с ней их тайными желаниями. Об этом актриса рассказала в колонке для The Guardian.

По словам Андерсон, для девушек и женщин ее поколения важной с точки зрения изучения себя стала книга сексолога Нэнси Фрайди «Мой тайный сад. Сюжеты женских эротических фантазий и их скрытый смысл» (1973), составленная на основе писем, аудиозаписей и личных интервью. «Будучи молодой женщиной, я многое обрела благодаря расцвету секс-позитивного феминистского течения. Кажется, женщины стали тогда больше говорить о том, чего им действительно хочется. Некоторые», — написала актриса.

Перед тем как сыграть в 2018 году психотерапевта-сексолога Джин Милберн в сериале «Половое воспитание», Андерсон впервые прочла книгу Фрайди и была поражена откровенности высказавшихся женщин и изысканности их интимных фантазий. «С тех пор как вышло "Половое воспитание", друзья и журналисты стали спрашивать, чувствуют ли теперь женщины себя обязанными делиться со мной своими сексуальными проблемами или фантазиями. Нет! Так ко мне пришла идея книги — "Мой тайный сад 21 века", так сказать», — продолжила актриса.

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Она попросила женщин со всего мира и с любыми сексуальными предпочтениями поделиться с ней своими фантазиями и разочарованиями на специально для этого созданном сайте «Дорогая Джиллиан».
«Старые и молодые, любых религий, женатые, одинокие, пишите и рассказывайте, о чем вы думаете, когда думаете о сексе. Наедине с собой, или с партнером, или с партнерами. Ваши фантазии, фрустрации, открытия, запретное, детство, звуки, фетиши, вина, ненасытность», — призвала Андерсон. Она уточнила, что хочет проверить, насколько мир продвинулся с 1973 года в том, что касается принятия женской сексуальности.

Ранее актриса Джиллиан Андерсон рассказала, что больше не носит бюстгальтеры. По ее словам, она давно отказалась от этого предмета гардероба из-за стремления к удобству.

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Александра Лисица
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