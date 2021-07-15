Звезда «Секретных материалов» отказалась от бюстгальтеров

Звезда «Короны» и «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон рассказала, что больше не носит бюстгальтеры. Неожиданное заявление 52-летняя актриса сделала в прямом эфире, который провела в своем аккаунте в Instagram.

По словам актрисы, она уже давно отказалась от бюстгальтеров потому, что они слишком неудобные.

«Я больше не могу носить бюстгальтеры. Извините, но мне все равно, если моя грудь будет доставать до пупка, я больше не надену бюстгальтер. Это чертовски неудобно»,— призналась Андерсон в ответ на вопросы подписчиков.

Заявление актрисы нашло отклик в сердцах ее поклонниц. Многие пользовательницы Twitter и Instagram поддержали Андерсон в комментариях: «О, Джиллиан, я так тебя понимаю. Это пытка. Даешь свободу!», «Что могу сказать — она мой кумир, прекрасный ответ», «Аминь, сестра! Женщины заслуживают комфорт».

Ранее стало известно, что в марте этого года знаменитому голливудскому актеру Алеку Болдуину пришлось покинуть Twitter из-за травли после неудачной шутки в адрес Джиллиан Андерсон.