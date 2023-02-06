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01:12, 6 февраля 2023Ценности

Бездомная начала продавать свои откровенные фото и разбогатела

Бездомная жительница Уэльса Тони Камилла разбогатела на продаже своих откровенных фото

Фото: Toni Camille

Бездомная уроженка Уэльса Тони Камилла начала продавать свои откровенные фото и разбогатела. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Отмечается, что девушка оказалась на улице и боролась с проблемами в личной жизни и в области психического здоровья. Она сменила несколько занятий, подрабатывая официанткой и уборщицей. Перемены в жизни британки произошли, когда она встретила фотографа, который порекомендовал ей присоединиться к платформе к OnlyFans. Камилла прислушалась к совету, однако выбрала родственный указанному сайт Fanvue, где за первые три недели заработала 30 000 фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиона рублей).

Кроме того, по словам жительницы Кардиффа, она значительно увеличила свое состояние благодаря внешнему сходству с участницей шоу «Остров любви» Майей Джамой. «Благодаря "Острову любви", посыпались комментарии и запросы, а мой доход от продажи контента взлетел до небес», — отметила героиня материала.

В декабре сообщалось, что студентка Элли Мэй из Манчестера, Великобритания, начала продавать откровенные фото и стала миллионершей. На фоне пандемии коронавируса и повышения стоимости жизни она решила создавать контент эротического содержания для родственной OnlyFans платформы Fanvue.

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Алина Гостева
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