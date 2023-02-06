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22:44, 6 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии сообщили об увеличении числа полетов иностранной авиации у границ

ВС Белоруссии: увеличивается число полетов военной авиации Запада у границ республики

Фото: Fatih Saribas / Reuters

Заместитель командующего военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) по идеологической работе полковник Анатолий Булавко сообщил, что число полетов западной военной авиации продолжает увеличиваться. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

«К сожалению, говорить, что появилась тенденция к снижению интенсивности полетов военной боевой разведывательной авиации, мы не можем», — отметил полковник. Он пояснил, что если раньше количество полетов варьировалось в пределах от 30 до 70 в месяц, то на прошлой неделе их было более 140.

По словам Булавко, треть из полетов составляет разведывательная авиация, как пилотируемая, так и беспилотники. Он указал, что это свидетельствует о том, что летчики в соседних с Белоруссией странах осваивают воздушное пространство, в то время как разведчики наблюдают за реакцией республики.

Ранее в Белоруссии завершились совместные с Россией летно-тактические учения. Отмечалось, что во время военных учений была «продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов».

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Варвара Кузьмина
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