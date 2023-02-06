Белоруса задержали за попытку уехать воевать за Украину

Белоруса задержали за попытку отправиться воевать за Украину в экстремистском формировании

Гражданина Белоруссии задержали сотрудники правоохранительных органов республики за попытку отправиться на Украину, чтобы воевать в составе экстремистского формирования, сообщило в Telegram белорусское Министерство внутренних дел (МВД). Речь идет о так называемом «полке Калиновского», в который хотел вступить житель Гродненской области.

«В январе молодой человек написал в чат-бот формирования, что хочет принять участие в боевых действиях. В ответ он получил четкие инструкции, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан», — сообщили белорусские правоохранители.

Следственные органы республики уже возбудили уголовное дело за вхождение в экстремистское формирование для совершения преступления экстремистской направленности. Теперь гражданину страны грозит до шести лет лишения свободы. В МВД страны также указали, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что суд в Минске заочно рассмотрит дела основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего коллеги Яна Рудика. Сообщается, что процесс начнется 16 февраля.