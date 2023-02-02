В Белоруссии заочно осудят основателя NEXTA

Суд в Минске заочно рассмотрит дела основателя NEXTA Путило и его коллеги Рудика

Суд в Минске заочно рассмотрит дела основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего коллеги Яна Рудика. Об этом сообщает «Зеркало».

Сообщается, что процесс начнется 16 февраля. Если обвиняемые не явятся на заседание в столицу Белоруссии, то судить их будут заочно. В настоящее время Путило находится в Польше, в 2021 году Минск запросил экстрадицию оппозиционера, но получил отказ. Отмечается, что и Рудик также находится за пределами Белоруссии.

Путило и Рудику вменяют разжигание социальной вражды, организацию массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также публичные призывы к захвату власти, создание экстремистского формирования и публичное оскорбление президента Белоруссии. Обвиняемым по делу также проходит главный редактор NEXTA Роман Протасевич. Он единственный из группы, кто сейчас находится в Белоруссии.

В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал журналистский проект NEXTA террористической организацией. Проект приобрел популярность после начала массовых акций протеста в стране.