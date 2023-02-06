Актер Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку в Западном Лос-Анджелесе

Американский актер Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию, в результате которой сбил велосипедистку. Об этом сообщает TMZ.

Бывший губернатор Калифорнии сбил женщину в Западном Лос-Анджелесе, США. Она ехала на велосипеде и свернула на его полосу. Ее доставили в отделение неотложной помощи.

По словам источников в полиции, Шварценеггер не виноват в инциденте. Сообщается, что женщина повернула налево прямо перед звездой «Терминатора», прежде чем он успел нажать на тормоза, хотя ехал не быстро.

На данный момент велосипедистка находится в стабильном состоянии. Подозрений на наличие алкоголя или наркотиков в ее организме нет. Также отмечается, что после аварии Шварценеггер взял велосипед пострадавшей, прикрепил его к своей машине и отвез в местный веломагазин, чтобы починить.

Ранее американский актер Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Шварценеггеру. Артист рассказал, что в 1980-х годах недолюбливал Шварценеггера из-за конкуренции. «Это в его природе, он очень склонен к конкуренции, как и я. За экраном мы соревновались, и это не было чем-то здоровым. Но мы стали по-настоящему хорошими друзьями», — отметил Сталлоне.