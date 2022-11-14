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18:58, 14 ноября 2022Культура

Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Арнольду Шварценеггеру

Сильвестр Сталлоне рассказал, что недолюбливал Арнольда Шварценеггера из-за конкуренции
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Фото: Tyrone Siu / Reuters

Американский актер Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к своему коллеге Арнольду Шварценеггеру. Об этом сообщает Forbes.

Артист рассказал, что в 1980-х годах недолюбливал Шварценеггера из-за конкуренции. «Это в его природе, он очень склонен к конкуренции, как и я. За экраном мы соревновались, и это не было чем-то здоровым. Но мы стали по-настоящему хорошими друзьями», — отметил Сталлоне.

Он пояснил, что сложные отношения возникли из-за того, что оба актера были пионерами жанра боевиков. Их общение наладилось, когда они вместе снялись в фильмах «Неудержимые» и «План побега».

В сентябре Сталлоне рассказал о неудачной попытке заполучить у студии Paramount роль в массовке в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». По словам артиста, он надеялся попасть в кадр в сцене свадьбы, появившись на заднем плане вместе с Марлоном Брандо, Джеймсом Кааном, Аль Пачино, а также сестрой Копполы — Талией Шайр, которая позже сыграла со Сталлоне в фильме «Рокки». Однако ему заявили, что он не подходит под заявленный типаж.

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Евгений Шульгин
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