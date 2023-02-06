Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 6 февраля 2023Россия

Военный аналитик объяснил успехи в продвижении российских войск на Украине

Военный аналитик Болтенков объяснил успехи ВС РФ в ходе СВО эффективностью артиллерии

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Военный аналитик Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» объяснил успехи в продвижении российских войск на Украине. По его словам, они достигаются за счет действий штурмовых групп пехоты и эффективной работы артиллерии.

Эксперт отметил, что оборона Артемовска шатается не по причине того, что все дороги в город уже перекрыты, а в силу того, что оставшиеся пути контролируются артогнем.

Болтенков уточнил, что под ударами артиллерии прорваться в город даже для одиночных бронированных машин становится слишком рискованно. Снабжение оставшихся в населенном пункте группировок резко осложняется.

Военный аналитик отметил, что огневое превосходство российской артиллерии наблюдается и на других направлениях. Для успешного поиска целей используются различные беспилотники и корректируемые боеприпасы.

«В результате российская артиллерия сохраняет превосходство на поле боя, несмотря на поставку Украине сотен единиц современных артиллерийских систем НАТО», — заключил Болтенков.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что за южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского о ситуации в Артемовске
Россиянина задержали за забитого до смерти пенсионера
Британию назвали островной нацией без политического веса
Эксперты оценили готовность России отказаться от иностранных семян
Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу
Россиянка избила и выгнала раздетым на мороз сына из-за домашнего задания
В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения
В российском регионе выявили случаи переносимой комарами тропической болезни
В Турции при землетрясении обрушились дома
Раскрыты золотовалютные резервы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.