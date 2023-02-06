Военный аналитик объяснил успехи в продвижении российских войск на Украине

Военный аналитик Болтенков объяснил успехи ВС РФ в ходе СВО эффективностью артиллерии

Военный аналитик Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» объяснил успехи в продвижении российских войск на Украине. По его словам, они достигаются за счет действий штурмовых групп пехоты и эффективной работы артиллерии.

Эксперт отметил, что оборона Артемовска шатается не по причине того, что все дороги в город уже перекрыты, а в силу того, что оставшиеся пути контролируются артогнем.

Болтенков уточнил, что под ударами артиллерии прорваться в город даже для одиночных бронированных машин становится слишком рискованно. Снабжение оставшихся в населенном пункте группировок резко осложняется.

Военный аналитик отметил, что огневое превосходство российской артиллерии наблюдается и на других направлениях. Для успешного поиска целей используются различные беспилотники и корректируемые боеприпасы.

«В результате российская артиллерия сохраняет превосходство на поле боя, несмотря на поставку Украине сотен единиц современных артиллерийских систем НАТО», — заключил Болтенков.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что за южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев.