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15:05, 6 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о поражении 98 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении 98 артиллерийских подразделений ВСУ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российскими ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах. Об этом в понедельник, 6 февраля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также подразделениями ВС России районе населенного пункта Двуречная Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а у поселка Великий Бурлук — многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 403 зенитных ракетных комплекса.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответов на просьбы республик Донбасса о помощи. В конце января Минобороны показало кадры работы пары истребителей Су-34 в ходе СВО.

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Евгения Куликова
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