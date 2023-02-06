Минобороны заявило о поражении трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о поражении трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие поразили подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 6 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Поражение было нанесено подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» в районе Серебрянского лесничества, Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах Новосадового и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР).

Российские войска уничтожили более ста украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.

Ранее 5 февраля в Минобороны отчитались о пресечении действий шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Попова леса в Луганской Народной Республике.