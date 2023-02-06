В Великобритании признали невозможность увеличения военного бюджета

Sky News: Минфин Великобритании заявил о нехватке денег на модернизацию армии

Увеличить реальные военные расходы на фоне высокой инфляции в Великобритании невозможно, заявил британский министр финансов Джереми Хант, передает Sky News.

Источники в оборонной сфере рассказали, что глава Минфина согласен с утверждениями британских военачальников о растущих внешних угрозах на фоне украинского конфликта. Он указал на нехватку денег на модернизацию королевских вооруженных сил (ВС). Инфляция достигла рекордного показателя в 10,5 процента.

Военное командование Великобритании настаивает на пополнении военного бюджета страны, указал телеканал. Военные хотят увеличить бюджет, который сейчас составляет 58,5 миллиарда долларов, как минимум на 3,6 миллиарда долларов в год.

Ранее глава парламентского комитета по обороне в Британии Тобиас Эллвуд признал плачевное состояние армии вопреки инвестициям.