Судимый мужчина поджег отдел Следственного комитета России в бурятском селе

«Ъ»: в Бурятии местный житель совершил поджог отдела СКР, возбуждено уголовное дело

В Бурятии возбуждено уголовное дело после поджога отдела Следственного комитета России (СКР) в селе Кырен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Поджог здания Тункинского межрайонного следственного отдела СКР совершил местный житель, ранее судимый за административные и уголовные правонарушения.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Площадь пожара была небольшой, отметил источник. Никто не пострадал.

Поджигателю вменяется статья 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества путем поджога»).

2 февраля сообщалось, что в Ковылкино Республики Мордовия задержали 30-летнего местного жителя с инвалидностью, который пытался поджечь военкомат по указанию телефонных мошенников. Мужчина по полученной инструкции собрал две бутылки с зажигательной смесью и кинул их в военкомат. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.