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12:26, 6 февраля 2023Мир

ЕС выделит миллионы евро на поддержку бизнеса на Украине

ЕС выделит около четырех миллионов евро на оказание помощи украинскому бизнесу

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Европейский союз выделит около четырех миллионов евро на оказание «консультаций» Украине по вопросам экономической политики, ее реформ и их внедрения для укрепления бизнеса в стране, следует из соответствующей тендерной документации, с текстом которой ознакомилась «Лента.ру».

«Этот проект предназначен для оказания экстренной поддержки украинским учреждениям, ответственным за формирование и реализацию экономической политики, направленной на оказание эффективной помощи частному сектору страны, пострадавшему от конфликта с Россией, в первую очередь МСП (малое и среднее предпринимательство. — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в документе.

Проект соответствует приоритетам Национального совета по восстановлению и направлен на оказание технической помощи для достижения конкретных результатов в интеграции деловой и нормативно-правовой среды и укреплении экосистемы поддержки бизнеса, включая ее более тесную связь и интеграцию с экосистемой ЕС

текст тендера

Сообщается, что средства на реализацию проекта будут выделены из общего бюджета Европейского союза и выданы Европейским фондом развития. Общая сумма контракта составляет 3 999 200 евро.

Поиск подрядчиков, как уточняется, имеет экстренный характер в связи с «чрезвычайной срочностью, вызванной событиями, непредвиденными для заказчика».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Американская корпорация по финансированию международного развития планирует «мобилизовать» до одного миллиарда долларов на помощь украинской экономике. Как заявил Шмыгаль со ссылкой на главного исполнительного директора корпорации Скотта Нейтана, DFC привлечет 250 миллионов долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса.

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Кирилл Садовский
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