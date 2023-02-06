В Палестине осудили двойные стандарты Запада и санкции против России

Глава МИД Палестины аль-Малики осудил двойные стандарты Запада и санкции против России

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики прокомментировал политику Запада в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Аль-Малики осудил двойные стандарты Запада и санкции против России. Он подчеркнул, что представители Европы и США не стали вводить ограничения против Израиля, который оккупировал палестинские территории на протяжении последних 55 лет.

«Это действительно является отражением двойных стандартов, которые мы не приемлем, и я знаю, что Россия тоже не принимает их», — заключил министр.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о провале западных санкций против России. По его мнению, Европе не хватает мужества признать, что ограничения против Москвы не увенчались успехом.