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13:38, 31 января 2023Россия

Медведев рассказал о провале западных санкций против России

Зампред Совбеза России Медведев заявил, что санкции Запада провалились

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

«Адские санкции» Запада против России провалились. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, признать провальный итог введения санкций против России у стран Запада не хватает мужества.

«Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт», — рассказал политик. По мнению Медведева, итогом санкций против России стало лишь то, что США зарабатывают на Европе, а Европа — унижена.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская экономика быстро адаптируется к новым реалиям в условиях масштабного введения санкций со стороны западных государств.

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Марк Леонов
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