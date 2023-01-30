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19:03, 30 января 2023Мир

Лавров высказался об адаптации российской экономики

Глава МИД Лавров констатировал, что Россия адаптируется к новым реалиям в условиях санкций

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Российская экономика быстро адаптируется к новым реалиям в условиях масштабного введения санкций со стороны западных государств. Это констатировал глава МИД России Сергей Лавров, его комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается так же, как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», — высказался министр об адаптации российской экономики.

Ранее Лавров заявил, что Киев постепенно превращается в инструмент для уничтожения русских. «Мы выступаем за то, чтобы мировое сообщество осознало всю глубину происходящих явлений и со всей серьезностью отнеслось к многочисленным предложениям, которые звучали и на европейском континенте, а сейчас звучат и в глобальном контексте, о необходимости подхода к обеспечению безопасности исключительно на основе равной и неделимой безопасности для всех и каждого», — заявил дипломат.

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Виктория Кондратьева
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