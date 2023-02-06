Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 6 февраля 2023Мир

В Госдуме высказались о риске Третьей мировой войны

Депутат Чепа заявил, что вероятность Третьей мировой войны зависит от политики Запада

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Риски начала Третьей мировой войны зависят от политики, проводимой Западом. Также не стоит забывать о том, что военный конфликт всегда чреват необдуманными действиями одной из сторон, которые в свою очередь могут привести к резкой эскалации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все зависит от политики, которую сегодня проводит Запад. Конечно, мы делаем все для того, чтобы избежать Третьей мировой, но провокаций со стороны Украины и Запада очень много. Риск развития более серьезного конфликта существует», — уверен Чепа.

К эскалации, по его словам, могут привести и необдуманные, неспланированные действия одной из сторон, что нередко происходит во время крупных конфликтов.

«Приведет ли это к Третьей мировой или к ситуации осложнения конфликта будет зависеть от ряда факторов. Сейчас мы видим, что США делают все для того, чтобы конфликт сохранялся в существующем виде, но есть и провокаторы. В частности, это Польша и страны Прибалтики, которые не очень понимают, к чему может привести их безответственность», — заметил депутат.

Конфликт на Украине закончится лишь после того, как Россия решит уйти с территории республики. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете El Mundo. Он также допустил начало Третьей мировой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 248 человек
На месте крушения украинского беспилотника в российском регионе нашли авиабомбу
В Госдуме высказались о риске Третьей мировой войны
Путин не захотел беседовать с главой МАГАТЭ в ходе его визита в Россию
В Кремле высказались о возможности встреч Путина с главами регионов
Россиянка сравнила землетрясение в Турции с качкой на корабле
Пол Маккартни анонсировал фильм о своей жизни после распада The Beatles
В Кремле не опровергли слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского
Космический зонд впервые пролетел через корональный выброс на Солнце
В Кремле прокомментировали информацию о возможной поездке Путина в Псков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.