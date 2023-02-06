В Госдуме высказались о риске Третьей мировой войны

Депутат Чепа заявил, что вероятность Третьей мировой войны зависит от политики Запада

Риски начала Третьей мировой войны зависят от политики, проводимой Западом. Также не стоит забывать о том, что военный конфликт всегда чреват необдуманными действиями одной из сторон, которые в свою очередь могут привести к резкой эскалации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все зависит от политики, которую сегодня проводит Запад. Конечно, мы делаем все для того, чтобы избежать Третьей мировой, но провокаций со стороны Украины и Запада очень много. Риск развития более серьезного конфликта существует», — уверен Чепа.

К эскалации, по его словам, могут привести и необдуманные, неспланированные действия одной из сторон, что нередко происходит во время крупных конфликтов.

«Приведет ли это к Третьей мировой или к ситуации осложнения конфликта будет зависеть от ряда факторов. Сейчас мы видим, что США делают все для того, чтобы конфликт сохранялся в существующем виде, но есть и провокаторы. В частности, это Польша и страны Прибалтики, которые не очень понимают, к чему может привести их безответственность», — заметил депутат.

Конфликт на Украине закончится лишь после того, как Россия решит уйти с территории республики. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете El Mundo. Он также допустил начало Третьей мировой.