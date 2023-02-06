Премьер Польши допустил начало третьей мировой войны из-за Украины

Премьер Польши Моравецкий допустил переход конфликта на Украине в третью мировую войну

Конфликт на Украине закончится лишь после того, как Россия решит уйти с территории республики. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете El Mundo.

«Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», — сказал глава польского кабмина.

На вопрос журналиста, предусматривает ли такой уход силовое принуждение Москвы в виде начала третьей мировой войны, Моравецкий заявил, что в Варшаве рассматривают все сценарии.

Накануне глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна запросит больше оружия после визита президента США Джо Байдена.

