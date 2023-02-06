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10:50, 6 февраля 2023Мир

Польша запросит у США больше оружия

Канцелярия президента Польши запросит больше оружия у США после визита президента Байдена

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Варшава запросит у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN.

«Мы ожидаем дальнейшей поддержки восточного фланга НАТО, в том числе и Польши, если говорить о военном и военно-техническом американском присутствии. Мы ждем ускорения приобретения вооружения», — сказал он.

По его словам, польская сторона направила Киеву много оружия и теперь вынуждена восполнять запасы. Уточняется, что Польша хочет купить и получить вооружение, которое восполнит нехватки, чтобы вся страна могла чувствовать себя в безопасности.

Ранее власти США решили отправить Украине 31 танк Abrams. При этом президент страны Джо Байден подчеркнул, что военная техника сложна в экспуатации.

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Виктория Кондратьева
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